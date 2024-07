Starmer da Belfast sottolinea "l'importanza" dell'Irlanda del Nord

Londra, 8 lug. (askanews) – Nel suo terzo giorno di mandato, il primo ministro britannico Keir Starmer ha incontrato i rappresentanti dei partiti dell’esecutivo nordirlandese. Parlando con i giornalisti, Starmer ha dichiarato che la visita è “una chiara dichiarazione di intenti sull’importanza dell’Irlanda del Nord per me e per il mio governo, per ristabilire le relazioni e andare avanti in modo collaborativo”.