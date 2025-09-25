Starmer Difende Khan dalle Accuse di Trump su Londra

Nel cuore della scena politica britannica, il primo ministro Keir Starmer ha recentemente preso posizione in difesa del sindaco di Londra, Sadiq Khan, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha fatto affermazioni controverse durante un discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Trump ha etichettato Khan come un “terribile sindaco” e insinuato che volesse introdurre la Sharia a Londra.

Le parole di Trump hanno sollevato un’ondata di indignazione in Gran Bretagna. Starmer ha risposto, definendo le affermazioni del presidente americano “ridicole” e lontane dalla realtà.

La risposta del primo ministro

Nella sua intervista con ITV London, Starmer ha chiarito che, nonostante le differenze ideologiche, ha sempre mantenuto buone relazioni con Trump. Tuttavia, ha sottolineato che le affermazioni sul sindaco di Londra non possono essere tollerate. “C’è molto su cui siamo d’accordo e su cui collaboriamo, ma questa è una questione su cui non concordiamo”, ha affermato il primo ministro.

Definizione di Sharia e la sua irrelevanza per Londra

Starmer ha descritto l’idea di un’introduzione della Sharia a Londra come un’assurdità. In un periodo in cui la città affronta sfide significative, Khan ha lavorato per ridurre il tasso di criminalità grave, guadagnandosi il rispetto di molti cittadini. Starmer ha elogiato Khan come “un uomo molto valido” e ha espresso il suo sostegno per il lavoro svolto dal sindaco.

Le critiche di Khan a Trump

Dopo le affermazioni di Trump, Sadiq Khan non si è tirato indietro. Ha descritto il presidente statunitense come “razzista, sessista, misogino e islamofobo”, sottolineando come queste etichette riflettano una visione distorta e pericolosa della realtà. Nonostante le provocazioni, Starmer ha scelto di non entrare in una guerra di parole, affermando che il suo team sta collaborando continuamente con quello di Trump.

Un’analisi della situazione attuale

Il dibattito sulle affermazioni di Trump non si limita solo a Khan. Starmer ha anche contestato le affermazioni del presidente riguardo all’Europa, in particolare quelle relative all’immigrazione. Durante un’intervista con BBC South East, ha dichiarato che Trump “non ha ragione” quando afferma che i paesi europei stiano “andando all’inferno” a causa dell’immigrazione. Starmer ha ribadito l’importanza di una discussione informata e costruttiva su questi temi.

In definitiva, il primo ministro britannico ha dimostrato di essere un sostenitore fermo del suo sindaco e dei valori liberali che Londra rappresenta. In un momento in cui la politica globale è caratterizzata da tensioni crescenti e divisioni, Starmer e Khan si presentano come figure che promuovono l’unità e la comprensione.