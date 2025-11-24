Starmer: domani vertice virtuale dei Volenterosi sull'Ucraina

Milano, 24 nov. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha sottolineato l’importanza che qualsiasi accordo di pace in Ucraina sia “giusto” e “duraturo” ed ha annunciato una videoconferenza domani dei Volenterosi.

“I colloqui di Ginevra sono in corso e stiamo facendo progressi, ed è una buona cosa. Tutti sono assolutamente concentrati su ciò che dobbiamo ottenere da questo processo: una pace giusta e duratura”, ha dichiarato Starmer, secondo quanto riferisce Sky News.

“Entrambe queste parole contano. Deve essere giusta – e ovviamente le questioni che riguardano l’Ucraina devono essere determinate dall’Ucraina – ma deve anche essere duratura e deve resistere nel tempo”, ha proseguito Starmer.

“Dunque questo è il nostro obiettivo. C’è ancora lavoro da fare”, ha sottolineato il premier britannico.

“Come sapete – ha annunciato ai giornalisti -, insieme al presidente Macron sto guidando la ‘Coalizione dei volenterosi’, un gruppo di Paesi che ha messo in campo sostegno per l’Ucraina, in particolare capacità militari, e ora prevedo che ci incontreremo virtualmente domani”.

“Dunque ospiteremo una call della coalizione dei volenterosi per discutere ulteriormente i progressi compiuti – e quelli che spero si possano compiere – verso ciò che conta più di ogni altra cosa: una pace giusta e duratura, che è fondamentale per l’Ucraina ma anche per tutti noi, perché il conflitto in Ucraina ha avuto un impatto diretto qui nel Regno Unito”, ha ribadito Starmer.

“Quindi sì, ci sono progressi, ma resta del lavoro da fare. Abbiamo tutti le maniche rimboccate, pronti a fare ciò che serve per arrivare al risultato giusto”, ha concluso il leader britannico.