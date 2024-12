Starmer: "in Siria Hts respinga terrorismo e violenza"

Riyad, 9 dic. (askanews) – Il gruppo islamico Hts, che ha guidato l’offensiva per cacciare il presidente siriano Bashar al-Assad, deve respingere il “terrorismo” e la “violenza”, perché è necessario seguire “una via politica”. Lo ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer durante una visita in Arabia Saudita. “La situazione è ovviamente molto instabile in Siria. È positivo che Assad se ne sia andato, ma ciò non significa necessariamente che ciò che seguirà sarà in alcun modo stabile”, ha detto. Il Regno Unito attualmente non può avere alcuna comunicazione con Hayat Tahrir al-Sham poiché è sulla lista britannica delle organizzazioni “terroristiche”. A una domanda sulla possibile rimozione, Starmer ha assicurato

che “non è stata presa alcuna decisione sull’argomento”, smentendo alcuni commenti fatti alcune ore prima in proposito da un funzionario governativo.