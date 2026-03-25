Starmer: le rinnovabili unica via per controllare prezzi dell'energia

Milano, 25 mar. (askanews) – Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha affermato che le energie rinnovabili sono “l’unica via” per ridurre i prezzi dell’energia, pur ribadendo che petrolio e gas rimarranno parte del mix energetico per gli anni a venire. Intervenendo al Question Time in Parlamento, Starmer ha dichiarato che le decisioni sulle nuove licenze di trivellazione nel Mare del Nord spettano al Ministro dell’Energia, in un contesto di forti critiche da parte della leader dell’opposizione Kemi Badenoch in merito alla gestione della produzione nazionale di gas da parte del governo.