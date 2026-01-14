Starmer: Regno Unito condanna fermamente omicidi manifestanti in Iran

Roma, 14 gen. (askanews) – Durante il Question time in Parlamento, il premier britannico Keir Starmer ha condannato “nei termini più forti possibili” l'”omicidio” di manifestanti antigovernativi in Iran. L’indignazione internazionale è cresciuta per la repressione delle manifestazioni, in cui l’ONG norvegese Iran Human Rights ha confermato almeno 734 morti, aggiungendo però che il numero reale è probabilmente di migliaia.

“Signor presidente, vorrei iniziare condannando con la massima fermezza la disgustosa repressione e gli omicidi dei manifestanti in Iran. Il contrasto tra il coraggio del popolo iraniano e la brutalità del suo regime disperato non è mai stato più evidente. Signor presidente, abbiamo affrontato questa brutalità faccia a faccia, stiamo lavorando con gli alleati per imporre ulteriori sanzioni e stiamo facendo tutto il possibile per proteggere i cittadini del Regno Unito”, ha dichiarato Starmer.