Starmer: Trump dovrebbe scusarsi, parole "offensive e inaccettabili"

Milano, 23 gen. (askanews) – Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle truppe della Nato in Afghanistan sono “offensive e francamente inaccettabili”, ha dichiarato oggi il primo ministro britannico Keir Starmer, osservando che il presidente americano dovrebbe scusarsi per quanto detto.

“Vorrei iniziare rendendo omaggio ai 457 membri delle nostre forze armate che hanno perso la vita in Afghanistan”, ha detto il Starmer, in un videomessaggio in cui ha chiarito la posizione di Londra in merito alle parole espresse ieri da Trump sul contributo offerto dagli Alleati nel corso della guerra in Afghanistan.

“Non dimenticherò mai il loro coraggio, la loro audacia e il sacrificio che hanno fatto per il loro Paese. Molti sono rimasti feriti, alcuni con ferite che hanno cambiato loro la vita”, ha proseguito Starmer.

“Per questo motivo ritengo che le dichiarazioni del presidente Trump siano offensive e, francamente, inaccettabili”, ha specificato il leader laburista.

“E non mi sorprende che abbiano causato tanto dolore ai cari di coloro che sono stati uccisi o feriti, e in effetti in tutto il Paese”, ha osservato il primo ministro britannico.