Starsky & Hutch a distanza di anni continuano ad essere grandi amici, ecco come è diventata l'amatissima coppia di attori oggi

Paul Micheal Glaser e David Soul, in arte Starsky & Hutch, sono la coppia di poliziotti che ha conquistato il cuore dei telespettatori del piccolo schermo negli anni settanta, nonostante siano passati tantissimi anni la loro grande amicizia è rimasta immutata e lo dimostra una splendida foto.

Si può affermare senza alcun timore che Paul Micheal Glaser e David Soul hanno praticamente trascorso la loro intera vita insieme, un’amicizia speciale quella nata e cresciuta tra i due, che si è consolidata grazie al successo lavorativo, non esiste probabilmente persona al mondo che almeno una volta nella vita non abbia sentito parlare dei famosissimi poliziotti Starsky & Hutch!

Oggi, nel 2021, i due famosissimi attori che interpretavano i panni di Starsky & Hutch hanno ben 78 anni e nonostante siano passati molti anni dal loro debutto nel mondo dello spettacolo, una cosa è rimasta immutata, la loro grande amicizia.

A circa 40 anni di distanza dalla messa in onda della prima puntata della serie cult che portava i nomi dei suoi protagonisti, gli attori sono stati immortalati in una splendida foto, che dimostra tutto l’affetto che c’è tra i due.

La foto in questione mostra Paul che spinge la sedia a rotelle del collega e amico David, in occasione della loro partecipazione ad una manifestazione che si è tenuta a Liverpool qualche tempo fa.

È stato lo stesso David Soul, all’epoca Hutch, a confermare che tra lui e Paul Micheal Glaser vi è uno splendido rapporto, ecco le sue dichiarazioni rilasciate al pubblico inglese:

“Siamo molto amici, è una cosa molto rara da vedere in televisione e per questo sono grato a Paul. È difficile trovare una relazione come quella che abbiamo noi, che arriva al cuore”.