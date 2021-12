Starting Finance lancia il fantacalcio della Borsa

Roma, 15 dic. (askanews) – Arriva il fantacalcio della Borsa con denaro virtuale e premi reali. La startup Starting Finance lancia l’app per imparare ad investire. E in meno di 24 ore dal lancio diventa la seconda applicazione di finanza più scaricata in Italia.

L’app è un simulatore che replica fedelmente l’andamento dei mercati finanziari. Gli utenti possono comprare e vendere i titoli con denaro virtuale, seguendo le oscillazioni del mercato in tempo reale.

Come spiega Marco Scioli – Ceo & Co-Founder di Starting Finance: “Il nostro obiettivo è di educare, informare e far diventare gli utenti, perché possono gareggiare tra di loro e vince la competizione per chi ottiene il ritorno di portafoglio maggiore”.

L’app dunque coniuga l’aspetto educativo alla necessità di tenere vivo l’interesse dell’utenza attraverso la gamification. Infatti, l’utente con poca o nessuna conoscenza nel mondo degli investimenti riesce a muoversi agevolmente, perché l’app offre ad ogni passaggio informazioni di base e spiegazioni per aiutare a comprendere cosa comporta ogni operazione.

Inoltre, il meccanismo consente di facilitare l’ingresso sui mercati finanziari ai nuovi utenti. Starting Finance è stata fondata nel 2018 con l’obiettivo di portare temi economici e finanziari al grande pubblico in un linguaggio più semplice ed accessibile. I due giovani imprenditori Marco Scioli e Edoardo di Lella, fondatori della startup, hanno l’ambizione di diventare il punto di riferimento per l’economia e la finanza in Italia. L’azienda, in appena due anni, è cresciuta con un team di 15 persone tutte under 35 e ha ricevuto investimenti complessivi superiori a 1,5 milioni di euro da investitori italiani e internazionali.

A novembre due imprenditori internazionali – uno inglese e uno neozelandese – hanno già investito 500 mila euro nella startup, in vista di un round da oltre 2 milioni di euro previsto per il 2022. Oggi Starting Finance ha una community forte di oltre 400 mila followers ed è presente all’interno di 34 università italiane, da Trieste a Palermo, con un network di altrettanti Starting Finance Club.

L’applicazione, gratuita e disponibile su smartphone con sistemi operativi iOS e Android, si rivolge in primis alla community e in particolare a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla conoscenza del mercato finanziario, senza però obbligare ad investire soldi reali che, nella maggior parte dei casi, trattandosi di neofiti, andrebbero persi. Lanciata mercoledì 1 dicembre sugli store digitali, l’app è stata accolta subito con successo, visto l’alto numero di download, oltre 10 mila in meno di 24 ore, che ha reso Starting Finance, la seconda applicazione di finanza più scaricata in Italia.