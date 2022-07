Startup, Boccia: "Da Digithon messaggio positivo ragazzi per società migliore"

Bisceglie, 11 lug. (Labitalia) – "E' una bella giornata oggi, con start up di altissimo livello. Sono impressionato dai vincitori, Cshark, start up emiliano romagnola, con il gateway satellitare, e poi le proposte sulla sanità, il commercio, l'ambiente. Ma credo che il comune denominatore di quest'anno è che tutte le start up premiate hanno come 'legame' la coesione sociale, il miglioramento delle condizioni di vita, della salute, dell'ambiente o del contesto in cui viviamo.

E' un bel messaggio, dà il senso di che società vedono questi ragazzi, una società migliore di quella che hanno trovato". Così, Francesco Boccia, fondatore di Digithon, ieri a margine a Bisceglie della premiazione dell'edizione 2022 della prima maratona digitale italiana.

"Un bilancio positivo per la Puglia, una conferma della forza delle nostre università, dell'attrattività della nostra terra, del legame che c'è tra le imprese e le università. Grazie ancora a Confindustria Bari-Bat perché sostiene con il suo impegno questo legame tra imprese e università", ha concluso.