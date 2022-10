Startup: Mugo, chiuso round investimento e partnership nel mondo retail

Torino, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Mugo, startup e società benefit italiana che opera nel verticale climate tech ha chiuso un accordo con Market3rs srl, nuova realtà torinese attiva nel campo del digital marketing, che include la copertura dell’intero round d'investimento seed di Mugo per un importo pari a 300 mila euro.

Fondata da Davide Gasperini e Federico Mussetto, Market3rs supporta tramite prodotti digitali, la relazione tra retailers, brands e shoppers. Forte dell’esperienza dei suoi soci nei settori crm, loyalty e it in aziende di respiro internazionale come Seri system e il gruppo Jakala, l’azienda si propone di innovare le soluzioni disponibili in ambito B2C per rendere il mercato più dinamico ed efficace.

Mugo si è distinta sul mercato lanciando Mugo retail, la nuova tecnologia per guidare i consumatori in esperienze di acquisto sostenibili in-store e online.

Per Market3rs la sostenibilità è uno dei valori fondamentali nel dialogo con gli shoppers; pertanto, questa sinergia rappresenta per entrambe le parti un’opportunità di estensione dell’offerta.

Parlando dell’entrata nel capitale sociale Davide Gasperini dice: “Sono almeno due gli elementi che hanno determinato la nostra scelta di investimento. Per prima cosa l’ottima competenza che il team di Mugo ha dimostrato sugli aspetti tecnici e le tematiche normative nel settore della sostenibilità. In secondo luogo, la serietà e l’impegno con cui viene affrontata la missione di ridurre l’impatto sul nostro pianeta, che anche per noi rappresenta una priorità.”

L’accordo non si limita inoltre all’aumento di capitale, ma include un programma di co-sviluppo che vede Market3rs mettere a disposizione le proprie capacità per allargare il target degli utenti di Mugo, accelerando così il processo di integrazione della variabile clima nelle scelte quotidiane dei consumatori che la start-up si ripropone

“Per noi – dice Benedetto Ruggeri, ceo e fondatore di Mugo – è stato fondamentale trovare un partner che comprendesse le priorità di Mugo e che fosse interessato a costruire a quattro mani un percorso di crescita comune.

In Market3rs abbiamo trovato non solo un investitore, ma soprattutto degli imprenditori con cui condividere una visione di impresa”.