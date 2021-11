Startup: parte A-Road con primo batch di accelerazione e raccolta fondi (2)

(Adnkronos) – Il programma conta sul contributo di un team di alto profilo di Top Ceo e Mentori, sul supporto formativo offerto da partner selezionati, massimi esperti nel loro settore di riferimento, e su un investimento iniziale fino a 500.000 mila euro.

A 'spingere la crescita delle 5 giovani imprese selezionate sono manager del calibro di Roger Abravanel, Director Emeritus in McKinsey e Co-Founder di Digitail; Marco Ariello, Ex-Presidente Fondazione Moleskine; Paola Bonomo, membro Investment Committee in Neva e Non-Executive Director in Tim, Axa, Piquadro, Sisal, Faac; Nicola Di Campli, Founder DigitalCapitalFactory e Contents.com; Tommaso Gamaleri, Ceo di Europe Younited, Milena Mondini, Ceo di Admiral Group, Duccio Vitali, Ceo di Alkemy; Andrea Zocchi, Director Emeritus in McKinsey e Co-Founder & Ceo di Digitail.

Il programma di 'crescita' per le 5 giovani imprese punta su una serie di workshop, seminari tematici e consulenze one-to-one forniti da professionisti esperti di innovazione e dai partner di A-Road che sono McKinsey&Company, Amazon, Legance, Carter&Benson, Sisvel, Studio Notai Associati Ricci e Radaelli, Studio Cs e Press Play. Growth Capital, infine, fornirà supporto al fundraising, studiando un approccio al Round Serie A personalizzato per ogni startup, individuando gli investitori e la struttura d’investimento più adeguata.

Le cinque scaleup, selezionate per il primo di due batch annuali da 6 mesi ciascuno, accedono così ad un investimento iniziale tramite strumento convertibile da 200.000mila euro a 500.000mila euro erogato da Growth Engine, holding di investimenti in startup e scaleup ad alto potenziale di crescita fondata da Michele Appendino, Marco Ariello, Andrea Marangione e Fabio Mondini de Focatiis, professionisti del Venture Capital con eccellente track record.