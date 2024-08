Startup: Service Technology-Johix, partnership per promuovere noleggio sostenibile

Roma, 1 ago. (Labitalia) – Service Technology, società attiva nella distribuzione di prodotti refurbished ha scelto di supportare Johix (https://www.johix.com/), la startup innovativa fondata da Andrea Francalancia, che opera nel mercato della Subscription Economy per proporre ai clienti il rinnovo tecnologico con il noleggio operativo. Johix, che opera nel mercato del noleggio e della Subcription Economy, offre, a chi vende beni strumentali, l’opportunità di rivolgersi ai propri clienti, con un’offerta di noleggio sostenibile, consentendo, alla scadenza del contratto, di scegliere se acquistare o rendere i beni, che verranno rimessi nuovamente in circolo, dopo un’attività di ricondizionamento.

La startup fondata da Andrea Francalancia, così abilita le aziende a entrare in un percorso di economia circolare, offrendo un prodotto di noleggio specifico che per le aziende che siano in grado di ritirare i beni usati, ricondizionarli e rimetterli sul mercato. “Spesso si pensa che la sostenibilità sia un costo e che i clienti sono disposti a pagare un prezzo maggiore, per prodotti sostenibili. Ma la sostenibilità non andrà mai a compimento, se diventa anti-economica, a meno che i Governi la impongano con la propria regolamentazione", afferma Andrea Francalancia, founder di Johix. "La sostenibilità può essere un vero affare per le aziende che ne capiscono le opportunità. Potranno attrarre una fetta di consumatori sempre più attenti a queste tematiche e desiderosi di flessibilità”, continua.

Attraverso la partnership, Service Technology potrà offrire ai clienti un’opportunità di rinnovamento tecnologico ed incrementare le marginalità, grazie alla rimessa in circolo del medesimo bene, nell'intento di rendere la sostenibilità conveniente, lungo tutta la Supply Chain dei prodotti tecnologici, ad alta obsolescenza. La partnership offre opportunità di sviluppo in un settore con domanda in crescita progressiva e permette a Johix e Service Technology di perseguire il proprio obiettivo di sostenibilità della filiera delle infrastrutture informatiche. Nell’ambito della partnership, Service Technology, sviluppa infatti tutte le operazioni legate alla gestione delle attività di e-waste a sostegno della sostenibilità ambientale.

“In un mercato informatico caratterizzato dalla rapida obsolescenza dei prodotti, la corretta gestione del ciclo di vita delle infrastrutture IT e la capacità di ridare loro, dopo il primo ciclo di utilizzo, un’idonea collocazione sul mercato, minimizzando l’impatto sull’ambiente, costituisce la vision dell’organizzazione di Service Technology e rappresenta un’ottima opportunità di sviluppo di business”, commenta Nico Cerofolini, amministratore delegato di Service Technology.

Grazie a questa partnership, “Johix è in grado di proporre su larga scala il proprio prodotto di noleggio tecnologico sostenibile, con cui il Vendors di prodotti Tech si può distinguere dalla concorrenza. I Vendors e Partners di Johix e di Service Technology, infatti, potranno proporre il rinnovo tecnologico ai loro clienti, con il noleggio operativo di Johix, ed al tempo stesso, offrire il servizio di ritiro dell’usato a prezzi garantiti. Grazie all’attività di ricondizionamento della controllata Service Technology, i clienti otterranno un documento che certifica il loro impegno a sostegno degli obiettivi ESG”, dichiara Andrea Francalancia, amministratore delegato di Johix.

L’accordo potenzia le competenze oltre che il business di Johix, start-up solida, con ricavi al 31 dicembre 2023 di poco inferiori ad Euro 2 milioni, in crescita di oltre il 27% rispetto all’esercizio 2022, che conta un capitale umano di 7 risorse e opera con un Ebitda Margin superiore al settore vicino al 26%. Il piano industriale prevede di superare 4,5 milioni di euro nel 2024 e 7 milioni nel 2025 e punta alla crescita sostenibile e di lungo termine, grazie alle sinergie derivanti dallo sviluppo di business che saranno realizzate con Service Technology.