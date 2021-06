Startup: Tot-em, gioielli tecnologici anche via app

Roma, 4 giu. (Labitalia) – È appena sbarcata in Italia Tot-em, la startup spagnola nata nel 2014 che propone gioielli tecnologici personalizzabili, realizzati con materie prime di alta qualità e una cura artigianale per ogni dettaglio. Collane, bracciali, portachiavi in oro, argento, legno e cuoio colorato possono essere resi unici tramite l’incisione di messaggi vocali, coordinate o mappe stellari di un luogo e un momento particolari.

Tecnologia e innovazione sono da sempre due grandi 'key pillar' di Tot-em che, non a caso, ha trovato il modo di rinnovare un settore tradizionale come la gioielleria: non solo ha ideato un innovativo software per la creazione dei propri bijoux, ma ha anche progettato un’App, 'Momenti', appositamente sviluppata per unire i possessori di gioielli Tot-em con le persone a loro più care e più vicine.

I gioielli di Tot-em sono, infatti, realizzati tramite una vera e propria fabbricazione digitale, che, grazie all’utilizzo di macchinari all’avanguardia, permette di realizzare pezzi unici, sapientemente rifiniti dalle mani esperte degli artigiani che ne curano i dettagli.

Inoltre, i bijoux compatibili con la nuova App presentano un particolare dotecode, unico e univoco per ogni gioiello, che permette di accedere a uno spazio privato, dove gli utenti potranno caricare foto, audio, testi e condividerli con amici e persone care, creando così un social network privato pieno di ricordi da rivivere.

Essere all’avanguardia al giorno d’oggi impone anche l’obbligo di saper impiegare accuratamente le preziose risorse del pianeta. Ecco perché per Tot-em la sostenibilità è un altro fattore imprescindibile: per la produzione dei gioielli vengono utilizzati materiali di riciclo – il cuoio impiegato per la realizzazione dei bracciali, per esempio, è recuperato dallo scarto dell’industria conciaria spagnola, e così anche l’argento acquistato è un materiale di riciclo a cui viene data nuova vita – e tutti i residui metallici vengono fusi e nuovamente riutilizzati per altri gioielli tramite una innovativa tecnica di microfusione dell’acciaio e del metallo.

Inoltre, l’azienda utilizza solo energia rinnovabile, si impegna a ridurre le emissioni mensili di CO² piantando un albero per ogni gioiello venduto ed è iscritta al 'Registro dell’impronta di carbonio, compensazione e progetti di assorbimento CO²' presso il ministero per la Transizione Ecologica spagnolo.