Stash e Giulia Belmonte genitori bis: il nome della piccola è un omaggio ad una canzone

Stash, il cantante dei The Kolors, ha annunciato su Instagram la nascita della sua seconda figlia, avuta dalla compagna Giulia Belmonte. “È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora” ha scritto il cantante. La coppia ha avuto la prima figlia, Grace, nel dicembre 2020 e diversi mesi fa Stash aveva annunciato che sarebbero nuovamente diventati genitori e che erano in attesa di un’altra femminuccia.

La piccola Imagine Fiordispino

La piccola si chiama Imagine e sembra chiaro il riferimento alla bellissima canzone di John Lennon. Un nome originale e bellissimo, che sicuramente il suo papà ha scelto pensando alla sua grande passione per la musica. L’annuncio è stato fatto in un post condiviso con la mamma della piccola, Giulia Belmonte, showgirl e giornalista di 27 anni. La coppia è sempre più unita e innamorata e l’arrivo di questa piccola principessa ha sicuramente reso la famiglia più completa.