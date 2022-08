Stash, il nome della figlia fa discutere: coinvolta anche Levante

Stash ha annunciato la nascita della seconda figlia, Imagine Fiordispino. Il nome scelto per la piccola ha scatenato le polemiche.

Stash ha annunciato la nascita della sua seconda figlia, Imagine Fiordispino. Un nome scelto per omaggiare la famosa canzone di John Lennon, che ha scatenato numerose polemiche, alcune delle quali hanno coinvolto anche la cantante Levante.

Stash sommerso dalle critiche: il nome della figlia fa discutere

Stash e Giulia Belmonte hanno festeggiato la nascita della loro seconda figlia, annunciando di averla chiamata Imagine, in onore del leggendario brano di John Lennon. La piccola è nata domenica 14 agosto, con un peso di 3.980, cioè quasi 4 chili d’amore. I due genitori sono molto felici ed emozionati per il loro lieto evento, ma sui social si sono scatenate le polemiche, tanto da far finite “Imagine” in trend su Twitter.

Stash ha ricevuto numerose critiche per la sua scelta e in tanti pensano che il nome della piccola sia fuori luogo.

Levante coinvolta nella polemica

A finire in tendenza non è stato solo il nome della figlia di Stash, ma anche quello della figlia di Levante, che si chiama Alma Futura, nata il 13 febbraio 2022. Le due bambine non hanno nulla che le accomuna, tranne il fatto di essere figlie di due famosi cantanti.

Sui social, però, hanno deciso di unirle, iniziando a paragonare i loro due nomi, che sono stati entrambi criticati. “Tutti che parlano di Imagine Fiordispino e dimenticano Alma Futura” hanno scritto su Twitter. “Alma Futura e Imagine solo se sei Mick Jagger perché in Italia sembrano un centro medico e uno abbronzante” ha scritto un utente.

“Aspettando il 2040 per vedere Imagine Fiordispino, Alma Futura, Luce Althea e Blu Jerusalema che vanno all’anagrafe a cambiarsi i nomi e poi a denunciare i genitori per gli anni di prese per il c**o” ha scritto un altro utente.

“Imagine, Alma Futura, Suku Suku e Jacaranda fonderanno un comitato di difesa per i figli con i nomi assurdi, lo so io e lo sapete voi” hanno scritto ancora. “Ma un tempo non c’erano dei limiti su quali potevano essere i nomi registrabili all’anagrafe? Perché tra Imagine Fiordispino, Alma Futura e chi più ne ha più ne metta, stiamo veramnete cadeno nel ridicolo” ha aggiunto un utente.