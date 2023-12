Stash, la commovente dedica alla figlia: "Da tre anni tutto ha un senso"

Stash ha condiviso via social una tenera e commovente dedica per sua figlia Grace.

Attraverso i social Stash ha voluto fare una commovente dedica alla sua prima figlia, Grace, che ha compiuto 3 anni.

Stash: gli auguri alla figlia

La figlia di Stash, Grace, ha compiuto 3 anni e il cantante in queste ore le ha voluto dedicare un commovente messaggio in cui ha scritto: “Oggi sono tre anni che sei qui, amore mio… Tre anni che tutto ha un senso. Ti amo piccola Grace!”, ha scritto Stash pubblicando alcune foto che lo ritraggono insieme alla figlia. Lui e la fidanzata Giulia Belmonte hanno avuto insieme anche un’altra figlia, Imagine, e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata della famiglia.

Il cantante e la sua fidanzata hanno sempre cercato di vivere la loro vita privata con il massimo riserbo, e a tal proposito Giulia Belmonte ha ammesso: “Ho una bellissima famiglia (più bella di quella del Mulino Bianco!). Un compagno perfetto ed una figlia che mi riempiono di gioia ogni giorno, ho una laurea, il lavoro che ho sempre sognato e sono circondata da persone belle che mi rendono felice, anche senza accorgersene. Non potrei essere più felice di così”. Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni a lei e Stash per la loro splendida famiglia.