Stash positivo al Covid-19: non potrà essere ad Amici

Stash positivo al Covid-19: il giudice di Amici seguirà da casa la terza puntata del serale.

Stash è positivo al Covid-19. Il leader dei Kolors, che al momento riveste il ruolo di giudice ad Amici, ha reso nota la sua situazione su Instagram, rassicurando tuttavia i suoi fan con questo post: “Positivo al Covid. Quarantena for me”.

Fortunatamente le condizioni di Stash non sembrano essere gravi. Fatto sta che il cantante è stato costretto ad essere assente alla terza puntata del serale di Amici.

Stash positivo al Covid-19: salterà la terza puntata del serale di Amici

Stash non sarà presente alla terza puntata del serale di Amici registrata lo scorso 30 marzo e che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 2 aprile. Pur non potendo presenziare personalmente, le ultime anticipazioni informano che i tecnici del talent show hanno fatto sì che il cantante di Cardito potesse interagire con il programma tramite videocollegamento da casa.

Non sarebbe la prima volta: già in passato diversi professori hanno partecipato ad Amici presenziando in studio o a distanza.

I commenti al post di Stash

Numerosi i commenti al post Instagram di Stash. Tra questi riportiamo il seguente: “Stash tesoro mio sei un gran figone con il ciuffone tutto all’indietro, e bagnato. Ti voglio bene idolo love you stashino mio. Sei illegale” oppure: “Mi dispiace tantissimo Stash guarisci presto” e ancora: “Oh mamma! Buona guarigione.

Sembri Alain Delon in foto”.