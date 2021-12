Stati Uniti, nozze virtuali: una coppia si è sposata nel Metaverso

Dave e Traci Gagnon sono i primi sposi ad aver svolto la cerimonia del proprio matrimonio nel Metaverso: i loro avatar si sono sposati nel cloud

Dave e Traci Gagnon, il primo matrimonio nel Metaverso: la cerimonia

Dave e Traci Gagnon, un uomo e una donna statunitensi, rispettivamente di 60 e 52 anni, sono le prime persone al mondo ad essersi sposate nel Metaverso.

La coppia si è sposata con una cerimonia ibrida, dato che attualmente i matrimoni virtuali non sono legalmente validi. I loro avatar si sono scambiati le promesse e le fedi nel cloud, davanti ad un pubblico di invitati anche loro virtuali.

Dave e Traci Gagnon, il primo matrimonio nel Metaverso: lo streaming

Per vedersi riconosciuta la legalità della cerimonia i due sposini hanno deciso di fare una piccola cerimonia intima, con gli amici più cari, nel mondo reale e di trasmettere in parallelo la cerimonia virtuale nel cloud per gli altri invitati.

Per organizzare il matrimonio i Gagnon hanno inviato foto di loro stessi e dell’arredo matrimoniale al team di Virbela, che si è occupato della creazione online della cerimonia tramite un software apposito.

“Sono stati in grado di prendere il mio abito da sposa e personalizzarlo, hanno preso la corona di fiori e me l’hanno messa sui capelli”, commenta entusiasta Traci mentre spiega alla stampa che per la cerimonia completa i due sposi hanno dovuto sborsare circa 30 mila dollari.