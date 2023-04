Stati Uniti, polizia entra nella casa sbagliata e uccide un uomo innocente

A Farmington, nel New Mexico un uomo è morto per un terribile errore della polizia statunitense.

Usa, uomo ucciso per errore

Gli agenti della polizia avrebbero dovuto fare irruzione in un’altra abitazione, ma hanno sbagliato indirizzo. Nella casa in cui sarebbero dovuti andare era stata segnalato un caso di violenza domestica.

Nelle immagini delle bodycam, le videocamere che hanno in dotazione i poliziotti, si vedono gli agenti che bussano alla porta prima di entrare. Subito dopo i poliziotti hanno chiesto al centralino la conferma dell’indirizzo, ma dal centralino è stata indicata un’altra abitazione, quella che si trova dall’altro lato della strada.

L’omicidio di un innocente

Nel momento in cui il proprietario di casa, Robert Dotson, ha aperto agli agenti non ha avuto nemmeno il tempo di reagire. La polizia, infatti, ha sparato immediatamente e per l’uomo non c’è stato più niente da fare.

Le richieste della famiglia della vittima

La famiglia dell’uomo ha chiesto che i poliziotti vengano accusati di omicidio. I parenti della vittima hanno, inoltre, chiesto che il capo della polizia dia le dimissioni.

La famiglia di Robert ha anche chiesto che il procuratore generale del New Mexico e il procuratore distrettuale indaghino su casi simili avvenuti nel dipartimento di polizia di Farmington.

