Stati Uniti, ucciso Takeoff: il rapper dei Migos aveva 28 anni

Il noto rapper dei Migos Takeoff è rimasto ucciso durante una sparatoria a Houston avvenuta all'interno di una sala bowling

Il famosissimo rapper statunitense Takeoff, vero nome Kirshnik Khari Ball, è morto all’età di 28 anni. La star dei Migos è rimasto ucciso durante una sparatoria che si è verificata in una sala bowling di Houston, in Texas.

Morte Takeoff, il rapper dei Migos è rimasto ucciso durante una sparatoria a Houston

A dare per prima conferma della notizia è TMZ: Takeoff è stato ucciso nella notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, rimasto coinvolto in una sparatoria avvenuta in una sala bowling di Houston. Lo stesso Takeoff aveva postato poche ore prima della sua scomparsa un selfie al bolwling, in compagnia dei colleghi Quavo e Offset, gli altri due membri dei leggendari Migos.

La dinamica dell’incidente: cosa è accaduto in Texas

Secondo le prime informazioni che arrivano, la morte di Takeoff dovrebbe essere avvenuta attorno alle ore 2 e mezza. In quel momento Takeoff stava giocando a dadi con Quavo, quando è scoppiata una furiosa lite. In quel momento, qualcuno di cui al momento non si conoscono le generalità ha estratto un’arma da fuoco e ha colpito il rapper, dichiarato morto sul posto.