Il dato esposto dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, sulla violenza e la disabilità. Una percentuale decisamente alta quella riportata dalla ministra.

La statistica: “66% delle donne disabili ha subito violenza”

“Oltre il 66% delle donne con disabilità ha subito violenza, più dell’87% dichiara di averla subita da chi gli è vicino” è il dato esposto dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nel corso di una riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, come riportato da Tgcom24. “Il tema della violenza sulle donne disabili è frequentissimo e poco capito” ha aggiunto il ministro.

Locatelli: “Arrivare alla cultura del rispetto”

Secondo la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, “c’è un lavoro da fare, e oltre che con le associazioni è importante unire le forze anche a livello istituzionale, con la ministra Roccella, il ministro Calderone e il mondo dell’istruzione, perché si arrivi a una cultura del rispetto che deve partire anche dai più piccoli“. Il messaggio importante è quello che bisogna arrivare ad una cultura del rispetto molto diversa da quella attuale, che deve iniziare anche dai più piccoli. Bisogna iniziare a muovere qualcosa in questo senso, per cercare di prevenire episodi di violenza.