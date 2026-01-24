Stato del Messico, una meta che punta sull'identità culturale

Madrid, 24 gen. (askanews) – Alla FITUR, uno dei principali appuntamenti mondiali del turismo, Nelly Carrasco, Segretaria della Cultura e del Turismo dello Stato del Messico una delle 32 entità federative del Paese, che circonda Città del Messico ma non coincide con la capitale racconta perché questa regione punta con decisione ai viaggiatori europei.

Dodici pueblos màgicos, quattro siti Patrimonio dell’Umanità, le piramidi di Teotihuacàn e un capitale umano fatto di accoglienza e storie locali: l’obiettivo è valorizzare un’identità culturale profonda e posizionare lo Stato del Messico come una meta capace di offrire esperienze autentiche tra storia, arte e tradizioni.

“Il mio nome è Nelly Carrasco, sono la Segretaria della Cultura e del Turismo dello Stato del Messico. Lo Stato del Messico è una destinazione ‘fatta a mano’ che offre una vasta attività turistica. Disponiamo di 125 comuni, 12 “pueblos màgicos”, quattro patrimoni dell’umanità e 25 ‘pueblos con encanto’. Siamo lo stato più popoloso del Paese e vantiamo una straordinaria ricchezza culturale, incluse le piramidi di Teotihuacàn, che sono tra le più visitate al mondo. Rimarrete sorpresi dalla magia e dal fascino della nostra entità; vi aspettiamo. L’elemento più significativo è il calore dei cittadini messicani, il modo in cui accolgono i visitatori, come condividono e raccontano le loro storie. Vi innamorerete dello Stato”.

“Il Messico sta facendo grandi progressi – prosegue Carrasco – L’indicazione della nostra presidente, la dottoressa Claudia (Sheinbaum ndr), è quella di potenziare il settore turistico nel nostro Paese. Il Messico possiede una grandezza culturale importante e vogliamo mostrarci al mondo per ciò che siamo; la cultura è ciò che ci ha mantenuti saldi per molti anni. Tutte le 32 entità federative del Paese hanno una grande ricchezza da mostrare in modo particolare e lo Stato del Messico è pronto a ricevere tutti i turisti del mondo”.

“A livello nazionale – conclude la dirigente – il Messico è pronto a ricevere e a concentrarsi sul settore europeo. Siamo qui con moltissimo piacere; il Messico offre destinazioni meravigliose e ha tutto: cultura, spiagge, storia e architettura incredibile. Siamo pronti e gli europei sono sempre i benvenuti in questo paese. Desidero ribadire che lo Stato del Messico vi aspetta”.