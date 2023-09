Roma, 13 set. (askanews) – Il discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Parlamento europeo di Ursula von der Leyen si è svolto in pieno clima elettorale, come la Presidente della Commissione Europea ha riconosciuto fin dall’inizio parlando delle promesse necessarie in vista del voto di primavera.

La posta in gioco è il governo dell’Europa fino al 2028. Von der Leyen ha vantato i successi del suo mandato, dalla lotta alla pandemia al Green Deal economico al programma Next Generation EU, alla compattezza negli aiuti all’Ucraina, fino ai progressi sulla parità di genere. Ma ha soprattutto parlato del futuro, sostenendo la necessità dell’allargamento ad est dell’Unione e barcamenandosi su alcuni temi scottanti della campagna elettorale.

A cominciare dai fenomeni migratori, in Italia cavallo di battaglia della Lega di Matteo Salvini e in generale dei suoi alleati europei. Von der Leyen chiede flussi controllati, sposa la tesi che la colpa delle tragedie sia dei trafficanti e annuncia contro di loro una conferenza internazionale.

Però, pur ribadendo che bisogna proteggere i confini e auspicando altri accordi come quello firmato con la Tunisia, von der Leyen assicura che l’Europa può avere politiche unitarie, invitando gli Stati membri ad approvare il Patto sull’immigrazione e l’asilo.

Il passaggio che più resterà agli atti però riguarda i rapporti commerciali con la Cina in particolare sulle auto elettriche, con l’annuncio dell’apertura di un’inchiesta sui sussidi di Stato cinesi che aiutano ad abbattere i prezzi del settore e uccidono la concorrenza europea.

“L’Europa si sveglia adesso, distratti, incompetenti o complici?” reagisce Matteo Salvini rivendicando il primato della Lega sulla denuncia dei rischi che rappresenta la Cina.

Inviati del 13/09/23 15:29 — Audio – PSS – Stato dell'Unione: Von der Leyen rivendica i successi del suo governo

