Stato di emergenza, Bassetti: “Dopo due anni deve finire, si torni a vivere come facevamo prima”

La proroga dello Stato di emergenza è un tema che divide gli esperti. Matteo Bassetti è convinto che debba terminare per poter tornare alla normalità.

La curva di contagi è in discesa, ma la situazione Covid è tutt’altro che scongiurata.

Omicron in particolare continua a diffondersi e il numero di positivi è comunuque elevato.

L’invito è sempre quello di rispettare le misure di prevenzione al contagio e di insistere con le vaccinazioni, come sottolineato da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute:

Il virologo e direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha espresso chiaramente il suo parere:

«Il buon senso ci dice che dopo due anni lo stato di emergenza è giusto che finisca e che si torni a vivere come facevamo prima. Io vorrei che si passasse dalla fase in cui ci si riempie la bocca sulla convivenza con il virus a quello in cui lo si fa veramente. Perché un Paese che ha una buona parte dei bambini delle scuole elementari in Dad, per contatti con un compagno che aveva un raffreddore, non sta convivendo con Covid».