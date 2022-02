Sileri ha dichiarato che lo stato di emergenza non sarà prorogato: alla fase emergenziale dovrà infatti seguirne una di convivenza col virus.

Mentre il ministro Speranza prende tempo e si riserva di decidere nelle prossime settimane, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha affermato che, probabilmente, lo stato di emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo 2022, data per cui è attualmente fissata la scadenza.

Sileri sullo stato di emergenza

Intervistato da Metropolis, sulla piattaforma del gruppo GEDI-Repubblica, l’esponente del governo ha spiegato che per la fine di marzo molte restrizioni oggi in vigore non lo saranno più. “La circolazione del virus sarà più limitata, pian piano toglieremo le mascherine prima all’aperto e successivamente al chiuso e andrà poi rimodulato il green pass e la campagna vaccinale, sulla base della reale esigenza sanitaria“, ha specificato.

Ha dunque paragonato l’Italia ad un paziente che sta uscendo dalla fase acuta della malattia, con la terapia che va modulata in base al decorso. Poi, ha continuato, si andrà verso una fase nella quale all’emergenza si sostituirà la convivenza col virus, e molte delle limitazioni a cui ci siamo abituati, distanziamento compreso, verranno tolte progressivamente fino al ritorno ad una nuova normalità.

Sileri sullo stato di emergenza: “Anche senza serviranno atteggiamenti responsabili”

Pur senza stato di emergenza, ha concluso, dovranno comunque rimanere le buone abitudini che i cittadini hanno imparato a praticare in questi anni: per esempio, andare al lavoro con 38 di febbre sarà da evitare per non favorire la diffusione di tutte le infezioni, non soltanto di quella da coronavirus.