Il Governo ha deciso di porre la questione della fiducia rispetto alla proroga dello stato di emergenza, la cui scadenza in Italia è prevista per il prossimo 31 marzo 2022. In seguito alla diffusione della notizia, le opposizioni hanno protestato contro l’iniziativa dell’esecutivo, manifestando il proprio dissenso.