Lo stato di emergenza potrebbe subire una proroga fino al 31 dicembre 2021: la scelta finale verrà presa in Consiglio dei Ministri.

Secondo quanto si apprende il governo starebbe valutando la proroga dello stato di emergenza, in scadenza al 31 luglio, fino al 31 dicembre 2021. La decisione finale verrà presa dalla cabina di regia che, come il Consiglio dei Ministri, potrebbe slittare a giovedì.

La valutazione sarebbe legata da un lato alla situazione epidemiologica che vede una risalita dei contagi, dall’altra alla tornata elettorale prevista in autunno. I ministri ne discuteranno insieme al green pass e ai nuovi parametri per la classificazione delle regioni nel Consiglio chiamato ad approvare il prossimo decreto che dovrebbe entare in vigore dal 26 luglio.

In Cdm verranno stabiliti i nuovi elementi utili a definire le fasce di rischio di territori e dunque i loro colori. L’ipotesi è quella di dire stop ad un sistema fondamentalmente basato su contagi e incidenza per focalizzarsi invece sui tassi di ospedalizzazione e sull’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive.

Quanto al certificato verde all’interno dei confini italiani, il rilascio dovrebbe essere mantenuto anche per una sola dose.

Si sta invece ancora discutendo sui luoghi dove consentire l’accesso dopo la prima iniezione (ad esempio bar e ristroanti) e dove invece richiedere il completamento del ciclo vaccinale.