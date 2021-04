“Stava con un altro durante il trono”: Sophie Codegoni nega tutto

Sophie Codegoni stava con un altro durante la sua partecipazione a Uomini e donne? La sua replica dopo la bufera sui social.

Dopo la fine della sua liaison con Matteo Ranieri (durata meno di un batter di ciglia) Sophie Codegoni è stata travolta da una grave indiscrezioni riguardante il periodo in cui ha partecipato a Uomini e Donne.

Sophie Codegoni stava con un altro?

Nelle ultime ore Sophie Codegoni ha dovuto far fronte a una vera e propria valanga scatenatasi contro di lei sui social. Secondo indiscrezioni infatti, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne (da cui è uscita insieme a Matteo Ranieri), Sophie avrebbe frequentato un tabaccaio di Roma. Deianira Marzano e Matteo Venza hanno riportato l’indiscrezione via social sostenendo l’esistenza di alcuni messaggi che proverebbero la relazione tra la Codegoni e l’uomo in questione durante la sua partecipazione al dating show.

Sophie ha replicato affermando che la loro sarebbe stata unicamente un’amicizia:

“Rispetto a tutte le cose che stanno uscendo, voglio dire che in questo momento non ho testa o voglia. Quello che mi fa ancora specie è che nel 2021 non è contemplata l’amicizia uomo-donna. Se per ogni amico che ho vicino escono decine di articoli, mi si attribuiranno 2500 flirt diversi”, ha scritto l’influencer via social replicando contro le polemiche sorte nelle ultime ore.

La vicenda avrà ulteriori risvolti?