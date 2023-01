Stava soffocando a tavola, anziano salvato dai carabinieri

Disavventura bruttisima con lieto fine in Puglia per un anziano che stava soffocando a tavola e che è stato salvato dai carabinieri.

Un 70enne di Cerignola, in provincia di Foggia, era in procinto di morire nel ristorante dove era intento a cenare. Una nota dell’Arma spiega che i carabinieri della territoriale di Cerignola sono intervenuti nella tarda serata di ieri “in soccorso ad un 70 enne che, mentre si trovava in un ristorante, stava rischiando il soffocamento per un boccone di cibo”.

Stava soffocando, salvato dai carabinieri

Ma cosa stava accadendo? Un caso fortuito che ha sottratto l’uomo alla morte, quello per cui i “carabinieri stavano pranzando nello stesso locale prima di prendere servizio, quando improvvisamente hanno notato, al tavolo accanto, l’anziano agitarsi con palesi difficoltà respiratorie”.

Secondo il racconto della velina “il malcapitato ha iniziato a portarsi le mani alla gola facendo capire che aveva le vie aeree ostruite“.

La manovra di Heimlich del militare

A quel punto i militari sono intervenuti, tenendo a distanza gli altri commensali ed effettuando la manovra di Heimlich”. Poi la spiegazione: uno dei due carabinieri, aveva effettuato da poco l’apposito corso BLSD di primo soccorso, ed è “riuscito a salvare l’anziano, che si è sentito subito meglio”.