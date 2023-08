Le forze dell’ordine hanno arrestato e condotto in carcere un ragazzo di 25 anni, presunto autore di un omicidio nei confronti di un 23enne avvenuto presso la stazione di Calolziocorte, in provincia di Lecco. Il delitto è avvenuto dinanzi alla madre della vittima. Il presunto omicida è un giovane italiano originario del Burkina Faso: avrebbe ferito a morte il 23enne, anche lui originario del Paese africano. Malcolm Mazou Darga, questo il nome della vittima, è stato soccorso, ancora sanguinante, dalla Polizia Ferroviaria, che si trovava a poca distanza da dove tutto è avvenuto. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Malcolm: il ragazzo è morto presso il presidio ospedaliero di Lecco poco dopo.

Omicidio alla stazione di Calolziocorte: il killer era scappato

Come racconta Repubblica, il presunto aggressore, nel frattempo, era riuscito a sfuggire alle autorità eludendo ogni tentativo di rintracciarne il percorso. Le attività investigative condotte dalla Procura di Lecco, in collaborazione con la squadra mobile e la Polizia Ferroviaria, sono state avviate tempestivamente. Questo è stato possibile anche grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza posizionate lungo la banchina tra il secondo e il terzo binario. Inizialmente, l’ipotesi principale suggeriva che l’aggressione non fosse avvenuta casualmente, ma fosse piuttosto frutto di un mirato inseguimento da parte dell’aggressore.

Fermato a casa della fidanzata

In effetti, è emerso in seguito che Malcom e l’individuo responsabile del suo tragico destino si conoscessero già, molto probabilmente. Questo potrebbe spiegare perché, quando si sono incrociati nella stazione, il giovane è rimasto vicino al sua madre, la quale lo aveva accompagnato in stazione per prendere il treno. Nonostante il presunto aggressore non sia stato inizialmente individuato né presso la sua residenza né presso il luogo di lavoro abituale, ulteriori investigazioni hanno portato a rintracciarlo presso l’abitazione della sua fidanzata. Qui è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario.