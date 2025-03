Steel Spa: approvvigionamento acciaio e mercato siderurgico

Roma, 20 mar. – Le dinamiche globali degli ultimi anni hanno avuto un forte impatto sul settore siderurgico. L’aumento dei costi energetici, le tensioni geopolitiche e i ritardi nella catena di approvvigionamento hanno inciso sulla domanda e sulla competitività delle aziende del settore. Ne abbiamo parlato con Greta Gatti, amministratore delegato di Steel Spa. “Nel 2024 la domanda e i prezzi dell’acciaio sono calati in tutti i settori, soprattutto nell’automotive. Questo è dovuto all’elevato consumo energetico delle aziende italiane, che ha fatto aumentare i costi dell’energia e ridotto i margini di guadagno”, spiega Gatti. Questa situazione ha portato le aziende a modificare le strategie di approvvigionamento: oggi si tende a ridurre gli stock di magazzino, acquistando solo il materiale necessario per le commesse in corso. “In passato era più facile reperire stock di magazzino, il che permetteva ai clienti di avere sempre a disposizione il materiale per ogni commessa. Oggi, invece, le scorte sono ridotte e le aziende acquistano solo ciò che serve per gli ordini in corso. Questo potrebbe creare criticità in futuro”, aggiunge Gatti. In questo contesto, avere un fornitore in grado di garantire continuità nella disponibilità dei materiali e offrire servizi aggiuntivi può fare la differenza. Come risponde Steel Spa a questa esigenza? “La nostra azienda dispone di un ampio stock di magazzino, con materiali di diverse qualità e diametri, garantendo una reperibilità continua ai clienti”, spiega Gatti. “Offriamo un servizio completo: possiamo vendere anche piccoli quantitativi, disponiamo di otto linee di taglio per lavorazioni su misura e gestiamo il trasporto. Inoltre, grazie alla nostra azienda controllata TTP Srl, effettuiamo trattamenti termici sui materiali commercializzati”. Ma la disponibilità dei materiali è solo una parte del supporto che Steel Spa offre alle aziende. In un settore in continua evoluzione, aggiornamenti normativi e consulenza specializzata sono elementi chiave. “Abbiamo un team dedicato che fornisce consulenza sui prodotti e sulla loro reperibilità. In caso di importazioni, offriamo supporto sugli aggiornamenti normativi, inclusa la normativa CBAM”, conclude Gatti.