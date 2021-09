Stefania Nobile e Wanna Marchi annunciano un nuovo progetto: “Maxi diretta tv di 101 ore”

Stefania Nobile e Wanna Marchi hanno annunciato il loro ritorno in televisione con una maxi diretta di 101 ora, trasmessa sul canale digitale 163 GO T.V

Stefania Nobile e Wanna Marchi hanno recentemente annunciato di essere pronte a tornare in tv e, per l’occasione, hanno deciso di realizzare un’impresa estremamente ambiziosa.

A partire dalle 22:30 di mercoledì 29 settembre, Stefania Nobile e Wanna Marchi hanno dato inizio al loro nuovo progetto che prevede il ritorno in televisione. Madre e figlia, infatti, hanno deciso di dedicarsi alla realizzazione di “un’impresa titanica” ossia una diretta di 100 ore che viene trasmessa sul canale digitale 163 GO TV, disponibile sulla piattaforma streaming Atena tv oppure sull’apposito canale Instagram.

Secondo quanto riferito dalle due donne, nel corso della diretta sono previsti interventi di svariati personaggi, tra i quali figurano anche persone comuni che vogliono contribuire al progetto e aiutare Stefania Nobile e Wanna Marchi a entrare nel Guinness World Record.

Commentando il progetto della super diretta, Stefania Nobile ha dichiarato: “Non vedo l’ora ragazzi, odio questa attesa. Noi siamo carichissime, saremmo partite anche adesso. Quello che ci apprestiamo a fare è una cosa mai fatta. Una cosa forte, tanta roba. Stiamo per battere un record ed entreremo nel Guinness dei primati. Saremo in diretta ininterrottamente per più di 100 ore da domani [mercoledì 29 settembre] dalle 10 e mezzo di sera in poi. Potrete partecipare tutti, indistintamente, parleremo di qualsiasi cosa.

Quattro giorni di live qui da Cinisello Balsamo – e ha aggiunto –. Dormiremo proprio da andare a letto no. Ogni tanto magari appoggeremo la testa. Il concetto dormire non è previsto. Ho previsto di fare il test antidroga, perché è la prima cosa che insinuerebbero. Magari direbbero che mi drogo per non dormire. Non ho mai usato nulla di tutto questo. Non ne ho bisogno sono pazza di mio”.

Il progetto messo in atto a partire dalla serata di mercoledì 29 settembre da Stefania Nobile e Wanna Marchi non ha precedenti e si configura, quindi, come un unicum nel panorama televisivo internazionale.

In relazione all’iniziativa delle due donne, l’emittente ha presentato il progetto nel seguente modo:

Tanti sono i progetti che stanno portando avanti, di cui uno internazionale che a tempo dovuto verrà comunicato e farà rimanere di stucco tutti i malpensanti pronti a giudicare e a puntare il dito senza conoscere le persone dal profondo. Finito di girare questo progetto “segreto” e mentre si accingono a pubblicare con una famosa casa editrice un libro che racconta gli ultimi 60 anni della storia italiana, hanno deciso di andare, come sempre contro le regole. Mercoledì 29 Settembre 2021 alle h 22:30 sul canale digitale 163 GO TV, su una piattaforma streaming ‘Atena tv’ e in diretta Instagram, proveranno a realizzare il record mondiale della diretta televisiva.

