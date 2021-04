Stefania Orlando a Temptation Island? “Ogni cosa va pensata”

Stefania Orlando parteciperà a Temptation Island in compagnia del fidanzato, Simone Gianlorenzi? La conduttrice non ha escluso questa possibilità.

Stefania Orlando a Temptation Island

Nonostante abbia ammesso di non voler partecipare all’Isola dei Famosi, si è infatti detta possibilista nei confronti dello show sull’Isola delle tentazioni:

“A Tempation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Se mi dici L’Isola dei Famosi ti dico subito di no.

Temptation Island non so. Mi hai un po’ spiazzata con questa domanda. Ma perché uno si deve andare a cercare i problemi quando non ce li ha?”, ha affermato la conduttrice. Tra i suoi numerosissimi fan c’è anche chi spera che Maria De Filippi affidi la conduzione di Temptation (che nelle precedenti edizioni è stato condotto da Alessia Marcuzzi e Simona Ventura) proprio a Stefania Orlando.