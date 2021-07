Stefania Orlando cambia colore di capelli: la reazione del marito Simone Gianlorenzi

Lasciando da parte l'effetto ricrescita sfoggiato nella Casa del Gf Vip, Stefania Orlando ha deciso di dare una svolta al colore dei suoi capelli

Dopo la sua meravigliosa esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando appare molto più attiva sui social. A riprova di ciò, nelle ultime ore l’ex gieffina è tornata ad allietare i suoi fan con nuovi video che ne immortalato il recente cambio di look.

La showgirl romana ha difatti deciso di dare una ventata di novità al suo aspetto, soffermandosi nello specifico sui capelli.

Stefania Orlando cambia look per l’estate

La bella Stefania ha dunque deciso di rendere la sua chioma ancor più luminosa, pronta ad abbracciare i calienti raggi del sole estivo. Ma come avrà reagito il marito Simone Gianlorenzi una volta scoperto il restyling della moglie?

Salita alla ribalta del gossip per la ricrescita nera sfoggiata nella Casa di Cinecittà, Stefania Orlando ha deciso di affidarsi al suo parrucchiere di fiducia per riprendere in mano la situazione. Malgrado le critiche, l’ex compagna di Andrea Roncato non ha mai sofferto l’effetto ricrescita, rendendolo al contrario di tendenza.

Da qualche giorno a questa parte la conduttrice capitolina ha tuttavia deciso di salutare, almeno per il momento, quelle ciocche scure. Ha così lasciato spazio a un biondo decisamente chiaro e acceso, divenendo definitamente total blondie. Apparsa assai entusiasta della scelta, Stefania ha tuttavia tenuto a precisare che questo non è ancora l’effetto finale. Con altre sedute successive ha infatti intenzione di diventare ancora più bionda.

Nel mentre, il merito Simone ha commentato in diretta social il suo pensiero a riguardo, dichiarando di aver apprezzato il nuovo look della consorte.

Il musicista si è infatti complimentato con la bella mogliettina perché con questo look è divenuta ancor più sensuale!