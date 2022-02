Stefania Orlando contro Lorenzo Amoruso: “Cosa non ci si inventa…”

Stefania Orlando si è scagliata contro Lorenzo Amoruso con una serie di post sarcastici via social.

Stefania Orlando ha preso in giro Lorenzo Amoruso che, nelle ultime ore, ha annunciato via social di esser rimasto deluso dal comportamento della sua compagna, Manila Nazzaro, che invece di mostrarsi agguerrita nei confronti di Katia Ricciarelli ha finito per mostrarsi persino comprensiva.

Stefania Orlando contro Lorenzo Amoruso

Attraverso i social, nelle scorse ore, Lorenzo Amoruso ha affermato di volersi prendere del tempo per riflettere su Manila Nazzaro, da cui sarebbe rimasto deluso. La questione ha scatenato l’ilarità di Stefania Orlando che, attraverso i social, ha preso le “difese” della showgirl finendo col prendere in giro il suo compagno:

“Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!! Alex Belli insegna!”, ha scritto via social Stefania Orlando, e ancora (canzonando il messaggio dello stesso Amoruso): “Mi sono innamorata di un uomo forte, risolto e deciso, che non accettava soprusi.

Oggi non lo riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliata. Mi prendo il mio tempo per riflettere…. Ragazzi però fatemi anche un po’ scherzare, che sennò oggi la giornata non passa più”.

Lorenzo Amoruso: il messaggio

La reazione conciliante di Manila Nazzaro nei confronti di Katia Ricciarelli avrebbe deluso Lorenzo Amoruso, che per questo sui social ha scritto: “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi.

Oggi non la riconosco più e probabilmente mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E soprattutto Manila verrà messa al corrente delle parole del suo compagno?