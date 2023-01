Stefania Orlando dopo la fine del matrimonio con Simone: "Sono smarrita"

Stefania Orlando, dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, sta pian piano riprendendo in mano le redini della sua esistenza.

Non solo da un punto di vista sentimentale, anche sul piano professionale sta per rimettersi in pista.

Stefania Orlando dopo la fine del matrimonio con Simone

Intervistata dal settimanale Gente, Stefania Orlando ha parlato del suo ritorno in tv, facendo qualche riferimento alla sua vita privata. Cinque mesi fa, la showgirl ha messo fine al matrimonio con Simone Gianlorenzi, durato ben quindici anni. E’ stata una storia importante, che le ha concesso di mettere un punto alla relazione con Andrea Roncato.

Sembrava che dovesse durare per sempre, ma così non è stato. “All’inizio mi sono sentita smarrita, ora sono più carica. Non so quello che succederà, vivo giorno per giorno, facendo programmi all’ultimo minuto, una modalità nuova per me che ero abituata a pensare e programmare tutto in coppia“, ha dichiarato Stefania.

Stefania Orlando: come ha preso la fine del suo matrimonio?

La Orlando ha dichiarato:

“Sicuramente non avevo previsto quello che è successo nella mia vita privata. Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece il destino ha deciso in maniera diversa. Mi risuonano dentro le parole di una canzone di Ornella Vanoni: ‘Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all’ultima emozione. Così saremo vivi'”.

Il matrimonio tra Stefania e Simone è durato quindici anni ed è stato un rapporto importantissimo. E’ per questo che la showgirl non rimpiange nulla.

Stefania: dopo la fine del matrimonio torna in tv

“Sono in una fase nuova, inaspettata“, ha ammesso Stefania. Questo periodo delicato della sua esistenza coincide con il ritorno in tv. La Orlando sarà al timone di un nuovo programma di Real Time che, guarda caso, parla proprio di famiglia, casa e cambiamenti.

Ha lasciato andare Simone, ma ha ammesso che lo sente ancora: