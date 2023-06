Home > Video > Stefania Orlando, il commovente addio a Margot Stefania Orlando, il commovente addio a Margot

"Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola..." Il commovente addio di Stefania Orlando a Margot, il suo amato Chihuahua dal quale non si separava mai. Sul suo profilo Instagram ha dedicato al cagnolino un lungo ed emozionante messaggio d'amore