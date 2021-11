Stefania Orlando, la stoccata ad Alex Belli: “Costruito e poco naturale”

Stefania Orlando ha scagliato una frecciatina contro Alex Belli, concorrente del GF Vip 6.

Stefania Orlando, ex concorrente del GF Vip 5, ha scagliato una frecciatina contro il concorrente della sesta edizione dello show, Alex Belli.

Stefania Orlando contro Alex Belli

Stefania Orlando è una fan del GF Vip ma lei stessa ha ammesso che non avrebbe seguito molto questa sesta edizione del programma per via dei suoi numerosi impegni di lavoro.

La conduttrice e showgirl non ha comunque perso l’occasione per scagliare una frecciatina contro Alex Belli, finito nell’occhio del ciclone nei giorni scorsi per il suo comportamento nei confronti di Soleil Sorge (influencer con cui è sbocciato uno speciale rapporto all’interno della Casa). “Beh, qualche volta l’ho visto. Devo dire che mi dà l’idea di essere una persona molto costruita e poco naturale”, ha dichiarato Stefania Orlando. Nelle ultime ore su Alex Belli si è espresso anche Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, che si era espresso a sua volta negativamente sul comportamento di Alex Belli all’interno della Casa.

Stefania Orlando: Tommaso Zorzi

Durante la sua partecipazione al GF Vip 5 Stefania Orlando ha stretto uno speciale legame con Tommaso Zorzi. I due sono diventati ottimi amici e la showgirl ha confessato che continuerebbero tutt’ora a sentirsi. Zorzi, dopo la vittoria al GF Vip, è stato scelto come ospite e opinionista per alcuni programmi tv (e molto presto sarà al timone dello show di Discovery + Drag Race).

Stefania Orlando: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata invece, Stefania Orlando sembra aver trovato la vera felicità accanto al marito Simone Gianlorenzi che, durante la sua partecipazione al GF Vip, non ha perso occasione per prendere le sue difese via social. La coppia è più unita e affiatata che mai ma i due preferiscono vivere il loro amore nel massimo riserbo.

Di recente Stefania Orlando non ha nascosto che le piacerebbe adottare un bambino: “Nessuna cicogna in vista! Ma confesso che con mio marito Simone abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia.

Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi”, ha confessato Stefania Orlando.