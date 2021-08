Stefania Orlando nega il saluto a una fan: scoppia la polemica sui social

Stefania Orlando ha replicato contro una sua ammiratrice che l'ha accusata via social di averle negato il saluto.

Stefania Orlando: la replica alle fan

Stefania Orlando ha replicato contro una fan che via social si è sfogata per un mancato incontro proprio con la conduttrice.

La Orlando, che si trova in vacanza in Puglia con suo marito, Simone Gianlorenzi, ha replicato via social affermando che avrebbe negato l’incontro all’ammiratrice in questione per godersi un po’ di meritato riposo dopo un lungo periodo di sovraesposizione seguito al suo ingresso nella casa del GF Vip. “Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per s***za quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!”, ha scritto la conduttrice condividendo i messaggi della sua fan, mentre Simone Gianlorenzi ha a sua volta replicato: “Grazia mi dispiace per questo inconveniente.

Noi eravamo in vacanza, semplicemente in vacanza. Non credo debba starmi a giustificare sul perché, ma posso garantirti che se fossi venuta a Roma, come hanno fatto tante altre, non avremmo negato nulla a nessuno. Mi dispiace“.

Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stronza quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata! pic.twitter.com/6km9mfC4LB — Stefania Orlando (@stefyorlando) August 10, 2021

Stefania Orlando: le vacanze

Stefania Orlando e suo marito Simone si stanno godendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax in Puglia. La coppia è più innamorata che mai e i mesi scorsi Gianlorenzi ha più volte sostenuto e preso le difese di Stefania Orlando tramite social.

Stefania Orlando: le accuse di Roncato

Più volte durante la sua partecipazione al GF Vip Stefania Orlando si è trovata a far fronte alle accuse del suo ex marito, Andrea Roncato.

Di recente il celebre attore è tornato a scagliare una frecciatina contro quella che è stata sua moglie dal 1997 al 1999. “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”, ha dichiarato Roncato, e ancora: “Anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia”. Infine, ha dichiarato che gradirebbe che la conduttrice non venisse più definita come la sua ex moglie, anche perché è ormai felicemente sposata: “Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito” .