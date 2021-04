Stefania Orlando sparita dalla tv? La risposta: “Una mia scelta”

Dopo la sua esperienza nella casa del GF Vip Stefania Orlando ha spiegato perché avrebbe preferito ritagliarsi del tempo lontana dalla tv.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 5 Stefania Orlando è sparita dai “radar” della tv, e lei stessa ha spiegato che sarebbe stata una sua scelta.

Stefania Orlando sparita dalla tv

A differenza dei suoi ex colleghi del GF Vip – che tra ospitate tv e dirette radio sono ancora alla ribalta – Stefania Orlando è momentaneamente sparita dalle luci dei salotti televisivi.

Dopo l’esperienza nella casa del reality show lei stessa ha svelato di sentire l’esigenza di vivere del tempo tutto per sé:

“Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi. Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto.

Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza”, ha scritto la conduttrice aggiornando i fan dei social. Stefania Orlando è stata felicissima di poter riabbracciare il suo compagno, Simone Gianlorenzi, dopo mesi di lontananza. Per il momento la conduttrice non ha svelato dettagli del suo pesante botta e risposta con l’ex marito, Andrea Roncato, con cui sembrava potesse essere vicino un chiarimento dopo la sua esperienza al Gf Vip.