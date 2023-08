Stefania Pezzopane “nana, racchia e vecchia”: la replica

Stefania Pezzopane è nuovamente finita nel mirino degli haters, che l’hanno definita “nana, racchia e vecchia“. L’ex deputata del Partito Democratico non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono, ottenendo una standing ovation da parte di tutti i fan.

Da sempre, Stefania Pezzopane è oggetto di commenti stupidi, cattivi, di una bassezza unica. L’ex deputata del Partito Democratico, nelle ultime ore, è stata nuovamente presa di mira dagli haters, che si sono divertiti a definirla “nana, racchia e vecchia“. Fortunatamente, la 63enne non si è fatta abbattere e ha replicato a tono, facendo un discorso che ha ricevuto una vera e propria standing ovation dai fan.

Tramite i suoi canali social, Stefania ha replicato ai tanti epiteti che gli hater le hanno rivolto nelle ultime ore. Ovviamente, “nana, racchia e vecchia” sono solo alcune delle parole che i leoni da tastiera le hanno riservato. La Pezzopane ha esordito:

“Mi piaccio così come sono. Ho il diritto di non essere bella. Ma non siete stanchi? Non avete vergogna di voi stessi? Non vedete che la vostra meschinità e la vostra bruttezza d’animo vi rende esseri vomitevoli? Vi nascondete dietro lo schermo di un cellulare per scrivermi che sono brutta, nana, vecchia, racchia, ce**a, che faccio schifo”.