Stefania, la sorella di Ornella Pinto, si è rivolta alla famiglia di Giulia Tramontano: "Purtroppo la legge tutela questi individui attraverso i ‘diritti umani’ laddove di umano non c’è nulla".

Stefania, sorella di Ornella Pinto, si è rivolta alla famiglia di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi che sarebbe stata uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. La donna lo ha fatto tramite un messaggio affidato a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra. Stefania ha raccontato la triste storia di Ornella: “Mia sorella a marzo 2021 è stata ammazzata di notte a Napoli a casa sua dal compagno, padre del suo bambino di appena 3 anni presente al momento del delitto”.

Stefania Pinto: “Ho tanta rabbia”

Stefania Pinto ha proseguito: “Ho tanta rabbia e so cosa state provando, fatevi forza ne avrete bisogno anche a seguire, vi sono vicina con tutto il mio cuore. Ne avrete bisogno perché purtroppo la legge tutela questi individui attraverso i ‘diritti umani’ laddove di umano non c’è nulla”. A detta della sorella di Ornella, coloro che si macchiano di simili delitti sono “esseri indifendibili” e su di loro dovrebbe essere applicata una “sentenza esemplare” senza la possibilità di ricorrere in appello.

Giulia Tramontano, Borrelli: “Un vero massacro”

Il deputato Borrelli ha recentemente incontrato i famigliari di Ornella Pinto. Riguardo alla vicenda di Giulia Tramontano, Borrelli ha parlato della ricerca fatta da Impagnatiello prima che la fidanzata rientrasse in casa: “Come disfarsi di un cadavere in una vasca da bagno”. L’esponente di Alleanza Verdi Sinistra ha commentato: “Si tratta di un vero e proprio massacro. Purtroppo è una mattanza che non finisce mai”.