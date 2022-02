Stefano Accorsi giudice in crisi

Roma, 22 feb. (askanews) – Fino a che punto è disposto a spingersi un padre per salvare la vita a suo figlio? Parla di giustizia, relazioni umane, conflitti interiori e non solo, “Vostro Onore”, in prima visione su Rai 1 dal 28 febbraio con protagonista Stefano Accorsi. La nuova serie in quattro serate è un riadattamento da quella israeliana “Kvodo”, che ha avuto diverse versioni, compresa quella statunitense “Your Honor” con Bryan Cranston.