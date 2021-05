Stefano Bettarini, la fidanzata Nicoletta ha lasciato l’ospedale: le sue condizioni

Nicoletta Larini, che nelle ultime ore è stata operata per una tonsillectomia, ha lasciato l'ospedale.

Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, ha lasciato l’ospedale in cui si trovava ricoverata a causa della tonsillectomia a cui si è sottoposta nelle ultime ore.

La fidanzata di Stefano Bettarini ha dichiarato che gli strascichi dell’intervento sarebbero piuttosto rumorosi e che lei dovrà attendere ancora alcuni giorni per potersi riprendere. Intanto Stefano Bettarini, che le ha scritto una tenera dedica via social, si è fatto trovare pronto per riportare Nicoletta a casa dopo l’operazione.

La ragazza ha dichiarato che l’intervento sarebbe stato necessario e che le tonsille le avrebbe causato diversi problemi di salute.

Dopo l’operazione le sue condizioni dovrebbero migliorare.

Nicoletta Larini: la vita privata

Nicoletta Larini e Stefano Bettarini sono ormai legati da moltissimi anni e la loro storia d’amore procede a gonfie vele nonostante i due abbiano deciso di non convolare a nozze ed avere figli. A proposito dell’arrivo di un eventuale bebè l’ex calciatore ha dichiarato “mai dire mai”, ma per il momento sembra che la questione non sia in programma per lui e Nicoletta.

L’ex calciatore è già padre di Giacomo e Niccolò, nati dalla sua precedente storia con Simona Ventura.

Nicoletta Larini: il sostegno a Bettarini

Nicoletta Larini ha sempre dimostrato il massimo sostegno verso il suo compagno, specie quando recentemente è scattata una querelle tra lui ed Alfonso Signorini in merito alla presunta bestemmia che lo stesso Bettarini avrebbe pronunciato in diretta tv al Grande Fratello Vip. L’ex calciatore si è difeso affermando che il suo sarebbe stato un comune “intercalare toscano”, ma lo show televisivo ha comunque provveduto alla sua squalifica immediata dal programma.

Dopo aver detto addio al reality show, Bettarini ha più volte attaccato pubblicamente la produzione del programma e Alfonso Signorini, e la fidanzata Nicoletta lo ha difeso a spada tratta. “Impossibile. Conosco bene Stefano. Non ha mai detto une bestemmia in vita sua. È un uomo credente che prima di andare a letto dice la preghiera. Ve lo posso assicurare. È un intercalare toscano, che si sente spesso in Toscana. Non voleva offendere di certo nessuno”, ha dichiarato Nicoletta Larini.