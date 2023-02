Home > Askanews > Stefano Boeri: l'ambiente non è insieme di spazi, ma di vite Stefano Boeri: l'ambiente non è insieme di spazi, ma di vite

Milano, 8 feb. (askanews) – “Dobbiamo guardare all’ambiente non come un insieme di spazi, ma un insieme di vite”. Lo ha detto l’architetto e presidente di Triennale Milano dopo avere ricevuto il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Chimiche, Geologiche e Ambientali dall’università di Milano-Bicocca. Boeri per l’occasione ha tenuto una lectio magistralis sul tema de “L’Ambiente geniale”.

