Stefano Corti vuole un altro figlio: la reazione di Bianca Atzei

Dopo la nascita del piccolo Noa Alexander, Stefano Corti ha confessato di volere un altro figlio o una figlia femmina. La sua compagna, Bianca Atzei, ha replicato via social.

Stefano Corti vuole il secondo figlio

Stefano Corti e Bianca Atzei hanno coronato il sogno di diventare genitori del piccolo Noa Alexander e, nelle ultime ore, l’inviato delle Iene si è rivolto ai suoi fan sui social affermando ironico: “Oh, io la farei la sorellina… voi che dite? Mi aiutate a convincere Bianca?”.

Alla cantante non è sfuggito il commento e sui social ha risposto: “Prima mi sposi”.

In tanti non vedono dunque l’ora di sapere se la coppia convolerà a nozze prima di decidere di allargare ulteriormente la famiglia e, al momento, sulla questione non è dato sapere di più.

L’11 aprile Bianca Atzei e Stefano Corti hanno festeggiato i loro quarto anniversario d’amore e sui social la cantante ha scritto: “4 anni fa ti incontravo. E sei arrivato come un tornado… hai spazzato via tutto il brutto e hai portato il bello nella mia vita. Auguri topolos”. La coppia sembra essere più felice e unita che mai e sui social i due non mancano di raccontare ai fan la loro vita da neogenitori.