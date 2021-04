Stefano De Martino a Verissimo, la reazione dei fan alla frase della conduttrice

"Ma com'è possibile..." si sono chiesti i fan dopo che Silvia Toffanin ha pronunciato una frase che ha spiazzato in molti.

“Ma com’è possibile?”, questa la domanda che moltissimi fan si sono posti a seguito dell’intervista della conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin al ballerino e presentatore Stefano De Martino. De Martino invitato insieme ad altri due giudici di Amici ovvero Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, ha ripercorso le fasi principali del suo percorso lanciato proprio dal talent show di Amici di Maria de Filippi.

Eppure proprio una delle domande che ha fatto Silvia Toffanin ha attirato fin da subito l’attenzione. “Devo dire che sei bravo in questo ruolo…”, ha affermato la conduttrice. Una domanda alla qualche De Martino ha risposto dicendo “Vuoi dire che sono meglio degli altri due…”. Immediata la reazione dei fan che non si è fatta attendere.

Verissimo, la frase di Silvia Toffanin che ha scatenato i fan

“Tommaso balla meglio di De Martino“, “Meno male che hai fatto un’altra carriera”…

queste sono solo alcune delle reazioni dei fan che si sono scatenate dopo che tre giudici di Amici ovvero Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno partecipato al programma di Canale 5 Verissimo ospiti di Silvia Toffanin.

In particolare proprio un’affermazione della conduttrice su Stefano De Martino ha scatenato letteralmente i social ed in particolar modo a seguito dell’eliminazione di Tommaso dal talent show di Maria De Filippi.

“Devo dire che sei bravo in questo ruolo…”, le parole della conduttrice nei confronti del ballerino e conduttore. Una frase che ha fin da subito attirato l’attenzione e tanto è bastato per far parlare di sé.