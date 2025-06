Stefano De Martino al centro del gossip: nuove voci su flirt e polemiche

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, si ritrova nuovamente al centro di un ciclone mediatico. Dopo aver fatto notizia per la sua presunta relazione con Gilda Ambrosio, ora si aggiunge il nome di Caroline Tronelli. Ma non finisce qui, perché spuntano anche rumors su un possibile flirt con l’ex tronista Angela Nasti.

La situazione si complica ulteriormente con le recenti dichiarazioni della sua ex moglie, Belen Rodriguez, che non ha esitato a definirlo “furbo”, insinuando che abbia anteposto la carriera al benessere della famiglia.

Il gossip che infastidisce la Rai

Secondo quanto riportato, il crescente gossip intorno a De Martino non sta affatto bene ai dirigenti della Rai. La dirigenza sembra essere preoccupata per l’immagine del conduttore, che è uno dei volti di punta del servizio pubblico. “Non è accettabile che il nostro conduttore trascorra da un gossip all’altro”, queste le parole di un insider, che rivelano malumori ai piani alti di Viale Mazzini. L’impressione è che le chiacchiere, vere o false che siano, stiano creando un clima teso e di disagio tra i vertici.

Le relazioni sotto i riflettori

Le voci su De Martino non si fermano qui. Si mormora anche di un legame con Rocìo Munoz Morales, moglie di Raoul Bova. Tuttavia, nessuna prova concreta è emersa a confermare queste indiscrezioni. L’aitante campano, che si dichiara single, potrebbe risultare innocente, ma in Rai esiste un codice non scritto da rispettare, e questo potrebbe costargli caro. La dirigenza è chiara: “Chi rappresenta la nostra rete deve mantenere un’immagine pulita”.

Il passato e il presente di De Martino

Negli ultimi mesi, De Martino era riuscito a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, ma ora il gossip è tornato prepotentemente. Durante la celebrazione della vittoria del Napoli, è stato avvistato a videochiamare Angela Nasti, alimentando ulteriormente i pettegolezzi. Le paparazzate con Gilda e Caroline sono solo la punta dell’iceberg di una situazione che sembra sfuggire di mano. Come si comporterà ora il conduttore?

Un futuro incerto

La situazione è delicata. De Martino deve trovare un modo per gestire questa tempesta di gossip, se non vuole rischiare di compromettere la sua carriera. Le chiacchiere possono essere innocue, ma nel mondo della televisione pubblica, l’immagine è tutto. Riuscirà a mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale? Solo il tempo potrà dirlo. Le domande rimangono aperte, mentre il gossip continua a imperversare.