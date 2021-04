Stefano De Martino annuncia Che coppia noi tre: il nuovo show

Stefano De Martino ha annunciato l'uscita del suo nuovo show, Che coppia noi tre, insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Attraverso i suoi canali social Stefano De Martino ha annunciato che prenderà parte a Che Coppia noi Tre, il nuovo show estivo con Biagio Izzo e Paolo Colantoni.

Stefano De Martino: il nuovo show

Come già anticipato da alcune indiscrezioni, Stefano De Martino si unirà a Biagio Izzo e a Paolo Colantoni per un nuovo show che prenderà il via dall’estate 2021, intitolato “Che coppia noi tre”.

“Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo. Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due”, ha scritto l’ex marito di Belen Rodriguez nel suo annuncio via social, e pertanto è probabile che lo show si svolgerà nei teatri e all’aperto durante i primi mesi dell’estate 2021.

Al momento sulla vicenda non esistono ulteriori dettagli ma i fan hanno già esultato per la splendida notizia.

Tra i tre si è creato un ottimo rapporto lavorativo e lo stesso Biagio Izzo alcuni mesi fa aveva preannunciato alcuni dettagli sul nuovo show, la cui realizzazione è stata però confermata solamente nelle scorse ore. A causa dell’emergenza Coronavirus infatti sono stati chiusi cinema, teatri e tutti gli altri luoghi di aggregazione che potessero costituire un pericolo per l’aumento dei contagi da Covid-19.